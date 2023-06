Szykuje się zaskakujący transfer Kamila Glika. Wielki powrót po latach

Kamil Glik w fatalnym klimacie żegna się z włoskim Benevento. Nie dość, że drużyna zakończyła sezon degradacją do Serie C, to jeszcze w ostatniej kolejce Polak został ukarany czerwoną kartką. Co dalej z karierą 35-letniego defensora? Najnowszy trop w tej sprawie odsłania właśnie "Corriere dello Sport", zapowiadając powrót zawodnika do US Palermo.