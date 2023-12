Szykuje się zaskakujący transfer kadrowicza. Ulubieniec Probierza na celowniku

Klubowa sytuacja Bartłomieja Drągowskiego jest nie do pozazdroszczenia . Polak nie zagrał w pięciu ostatnich kolejkach Serie B. Stracił miejsce w wyjściowej jedenastce i regularnie zasiada na ławce rezerwowych .

Drągowski może zagrać wiosną we Francji. Jego angażem zainteresowany jest klub Ligue 1

Co dalej z do niedawna trzecim bramkarzem reprezentacji Polski? Jak informuje "Il Secolo XIX", jeszcze tej zimy Polak może się przenieść do Francji. Znalazł się bowiem na celowniku Stade Rennes.