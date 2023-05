Sukces Polaka we Włoszech. Walczył o to sześć lat

W poniedziałek Frosinone pokonało 3-1 Regginę (w zespole gości wystąpił Thiago Cionek , ale zobaczył czerwoną kartkę). Bari zremisował 1-1 i to sprawiło, że na trzy kolejki przed końcem drużyna Polaka ma dziesięć punktów przewagi nad trzecim zespołem Serie B. To oznacza, że zapewniło sobie bezpośredni awans do włoskiej ekstraklasy.

Szymiński do Włoch trafił przed sezonem 2017/2018 . Palermo zapłaciło za niego zaledwie 250 tysięcy euro. Z polskiej ekstraklasy, w której rozegrał tylko 37 spotkań w Wiśle Płock przeszedł do Serie B. I już w pierwszym sezonie był blisko awansu.

Palermo grało w barażach o Serie A. W finale przegrało jednak 2-3 z... Frosinone. W kolejnym sezonie Palermo znów było blisko awansu - przed play off było na trzecim miejscu, ale za problemy finansowe zostało zdegradowane do Serie C. Wtedy Szymiński trafił do Frosinone, które zdążyło już spaść z włoskiej ekstraklasy.