Przemysław Szymiński zmienia klub. 25-letni obrońca podpisał trzyletni kontrakt z Frosinone.

Szymiński rozstał się z Palermo, w którym spędził dwa ostatnie sezony. W minionych rozgrywkach Serie B wystąpił w 20 spotkaniach, a jego drużyna awansowała do baraży o awans do Serie A. W wyniku problemów finansowych Palermo zostało jednak zdegradowane do IV ligi i Szymiński zdecydował się opuścić klub.

- Będę miło wspominał pobyt w Palermo. Czułem się tam naprawdę świetnie i mogłem się rozwijać. Dziękuję kibicom, trenerom i zawodnikom za dobry czas. Niestety, obecna sytuacja klubu zmusiła mnie do zmian barw klubowych - mówi obrońca, cytowany przez profil agencji menedżerskiej F-MG.com na Facebooku.



Frosinone, nowy klub Szymińskiego, w poprzednim sezonie występował w Serie A. 20 meczów w barwach tej drużyny rozegrał inny polski obrońca - wypożyczony ze SPAL Bartosz Salamon. Frosinone ukończyło jednak rozgrywki na 19. miejscu i spadło do II ligi.

- Myślę, że przejście do Frosinone to dobry krok w mojej karierze. Chciałbym móc zagrać w Serie A, a w klubie mają duże ambicje na szybki powrót do włoskiej elity - przekonuje Szymiński.



Przed wyjazdem do Włoch Szymiński grał w Wiśle Płock i Rozwoju Katowice. W poprzednim sezonie piłkarzem Palermo było jeszcze jeden Polak - Radosław Murawski.



Zdjęcie Przemysław Szymiński ma na koncie kilka występów w młodzieżowej reprezentacji Polski / LUKASZ SOLSKI / East News

