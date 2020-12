Mario Balotelli podpisał kontrakt z Monzą - dziewiątą ekipą Serie B. Napastnik od lipca pozostawał bez klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast Gliwice. Trener Waldemar Fornalik po meczu z Zagłebiem Lubin. wideo INTERIA.TV

Niepokorny zawodnik od wielu lat pozostaje jedynie cieniem piłkarza, który czarował m.in. podczas mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. Jego ostatnim klubem była Brescia, z którą rozstał się po zakończeniu poprzedniego sezonu. Od tamtej pory pozostawał bez pracy.

Reklama

Aż do pierwszych dni grudnia. W poniedziałek o podpisaniu kontraktu z piłkarzem poinformowała Monza. Zawodnik związał się z klubem kontraktem ważnym do czerwca przyszłego roku. Można traktować go jako szansę na odbudowę formy i "trampolinę" do powrotu do Serie A. O ile rzecz jasna Balotelli zdoła podołać zadaniu.



30-latek ma na koncie 36 występów w seniorskiej reprezentacji Włoch. W swojej karierze reprezentował barwy między innymi Manchesteru City, Liverpoolu, AC Milan i OGC Nice.



(TC)



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!