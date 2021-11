W minionej kolejce Serie B Kamil Glik został wyrzucony z boiska jeszcze przed przerwą. Była to konsekwencja faulu, jakiego obrońca Benevento dopuścił się w 25. minucie ligowego meczu z Frosinone.

Serie B. Kamil Glik brutalnie fauluje rywala

Polak zatrzymał nieprzepisowo Gabriele Monciniego w momencie, kiedy arbiter przerwał grę. Po analizie VAR sędzia uznał, że zagranie Glika było brutalne (atak wyprostowaną nogą na wysokości kolan) i postanowił sięgnąć po czerwoną kartkę.



Do wykluczenia doszło przy bezbramkowym remisie. Benevento przegrało mecz 1-4. Fani gospodarzy byli wściekli na polskiego obrońcę. Pojawiły się głosy, że nie zasługuje na pensję, jaką pobiera.



Dla reprezentanta Polski to drugie wykluczenie w tym sezonie. Pierwsza taka nieprzyjemność spotkała go w 6. kolejce, gdy Benevento mierzyło się z Como (1-1).



W środę zakomunikowano, że Glik został odsunięty od trzech najbliższych spotkań Serie B.

