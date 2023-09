Santos nie pozwolił mu na debiut, a on nie przestaje strzelać. Świetna forma polskiego snajpera

Latem 2021 roku Adrian Benedyczak został sprzedany do Parmy z Pogoni Szczecin za 2,4 mln euro. Dosyć szybko przeszedł okres aklimatyzacji i czynił systematyczne postępy. Po dwóch latach doczekał się zaproszenia do drużyny narodowej.

Fernando Santos powołał go na wrześniowe mecze w eliminacjach Euro 2024. Nie dał jednak okazji do debiutu. 22-letni zawodnik nie załapał się do meczowej kadry na konfrontację z Wyspami Owczymi (2-0). Znalazł się w niej przed starciem z Albanią (0-2), ale całe spotkanie obejrzał zza linii bocznej.