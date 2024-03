Polak zachwyca w Italii, szczyt już blisko. Probierz będzie się przyglądać?

Adrian Benedyczak trafił do Parmy prosto z Polski, a konkretnie z Pogoni Szczecin, latem 2021 roku i można śmiało powiedzieć, że z czasem wyrobił sobie markę jednego z najważniejszy graczy ekipy "Gialloblu". W niedzielę 2 marca po raz kolejny błysnął w Serie B - i to skłania do pewnych refleksji...

W 28. kolejce zaplecza włoskiej ekstraklasy piłkarze Parmy zmierzyli się z Ternaną i... ograli ją aż 3:1 na jej własnym terenie, a sukces ten był możliwy między innymi dzięki Benedyczakowi, który w 19. minucie wykorzystał rzut karny, podwyższając wówczas do stanu 2:0 prowadzenie "Żółto-Niebieskich". Reklama

Adrian Benedyczak w świetnej formie we Włoszech. Jaka będzie jego przyszłość?

Tutaj warto nadmienić jednak jeszcze jedną rzecz - dla 23-letniego Polaka było to przekroczenie pewnej "magicznej bariery", bo oto zapisał na swoim koncie już 10 trafienie w bieżącej kampanii. Znalazł się jednocześnie w gronie 10 najskuteczniejszych snajperów rozgrywek i brakuje mu w zasadzie niewiele - cztery "oczka" - do tego, by zrównać się z liderem zestawienia, Finem Joelem Pohjanpalo reprezentującym Venezię.

Klub Benedyczaka jest przy tym liderem na drugim co do ważności poziomie rozgrywkowym w Italii z 59 punktami na koncie i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że niebawem powróci on do elity. Tu pojawia się pytanie, czy jeśli wywodzącemu się z Kamienia Pomorskiego zawodnikowi dalej będzie wiodło się tak dobrze, to czy np. latem... nie zwróci na niego uwagę jakiś jeszcze mocniejszy klub?

Nie można też wykluczyć, że - zwłaszcza po jakichś sensownych przenosinach - skrzydłowy zostanie dostrzeżony przez selekcjonera Michała Probierza i powołany do seniorskiej reprezentacji Polski - po tym, jak latami ogrywał się on w juniorskich ekipach "Biało-Czerwonych". Reklama

Zabieranie go na kadrę już teraz wydaje się mało prawdopodobne, tak samo jak w obliczu potencjalnego awansu na Euro 2024, choć... Probierz zdążył przyzwyczajać już kibiców do tego, ze czasem szuka niekonwencjonalnych rozwiązań.

Serie B. Kolejny mecz Parmy odbędzie się w Dzień Kobiet

Adrian Benedyczak kolejną szansę na trafienie do siatki będzie mieć dokładnie 8 marca, kiedy to "Gialloblu" zmierzą się z Brescią. Szykuje się interesujące spotkanie, bowiem zespół przyjezdny ma wielkie ambicje, by przedostać się przynajmniej do baraży o awans do Serie A...

Adrian Benedyczak / AFP

