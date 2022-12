Mocniejszych kandydatów do przejęcia schedy po Michniewiczu jest obecnie co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu. Jeśli mowa o krajowym podwórku, to coraz częściej padają nazwiska Marka Papszuna, Jana Urbana czy Michała Probierza. W przypadku zagranicy słyszeliśmy zaś chociażby o Nenadzie Bjelicy, Andrei Pirlo czy Andriju Szewczence, a do niedawna w grę ponoć wchodziło również przejęcie "Biało-Czerwonych" przez Claudio Ranieriego. To jednak już przeszłość.