Vicenza pokonała Ternanę 3-1 w 28. kolejce Serie B. Łukasz Teodorczyk wpisał się na listę strzelców tuż przed przerwą, gdy jego drużyna prowadziła już różnicą dwóch bramek. Na boisku spędził 60 minut.

Poprzednim razem na gruncie ligowym "Teo" trafił do bramki rywala w lutym 2019 roku. Uczynił to również we Włoszech. Był wówczas zawodnikiem Udinese.

Większość poprzedniego sezonu 30-latek spędził na wypożyczeniu w belgijskim Charleroi. W lidze nie udało mu się trafić do siatki. Bramkarza rywali pokonał jedynie w 1/16 finału krajowego pucharu.

Po powrocie ostatniego lata do Włoch były reprezentant Polski popadł w Udinese w niełaskę. W rundzie jesiennej nie zaliczył choćby jednego oficjalnego występu. Zimą podpisał półroczny kontrakt z Vicenzą, by pomóc jej utrzymać się w Serie B. Dystans do miejsca barażowego wynosi obecnie dwa punkty.

Teodorczyk zaliczył w tym roku osiem ligowych występów. Sześciokrotnie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Do tej pory na koncie miał jedynie dwie asysty.

