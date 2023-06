Legendarny trener stanął sam przeciw kibicom. Wielka klasa, starczył moment

Zespół Cagliari odnotował naprawdę fatalny sezon 2021/2022 we włoskiej ekstraklasie - "Wyspiarze" w 38 meczach zdołali zapisać na swoim koncie zaledwie 30 punktów, co pozwoliło im co prawda wyprzedzić Genoę i Venezię, ale... nie pozwoliło im się utrzymać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.