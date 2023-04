Kamil Glik ostatni raz w barwach swojego zespołu wystąpił 15 stycznia w zremisowanym 1:1 starciu z Cosenzą. Od tego czasu Polak zmagał się kontuzją, a w lutym musiał przejść zabieg, który wykluczył go z gry na jeszcze dłużej. 35-latek wrócił już co prawda do kadry meczowej, ale ostatnie dwa spotkania Benevento Calcio spędził w całości na ławce rezerwowych.