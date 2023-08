Gol Polaka we Włoszech. Kadrowicz Fernando Santosa udanie zaczął sezon

Aż sześć bramek padło w meczu FC Südtirol ze Spezią. Spotkanie zakończone remisem 3:3 (1:2) było udane dla Arkadiusza Recy. Jeszcze w pierwszej połowie polski piłkarz zdobył bramkę, która chwilowo dała Spezii prowadzenie, ostatecznie nieutrzymane do końca spotkania. Mimo to reprezentant Polski mógł mieć oczywiście powody do zadowolenia z takiego rozpoczęcia nowego sezonu Serie B.