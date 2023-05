Furia kibiców i atak na piłkarzy. Chwile grozy dla Polaka, może być gorzej

Benevento Calcio jeszcze nie tak dawno występowało w Serie A - teraz jednak w drużynie z Kampanii muszą już na dobrą sprawę raczej rozmyślać o tym, jak klub odnajdzie się na... trzecim poziomie rozgrywkowym. " Czarownicy " bowiem w bieżącym sezonie na zapleczu ekstraklasy wygrali zaledwie sześć spotkań i są na samym dnie klasyfikacji - w teorii mogą się jeszcze utrzymać, ale graniczyć będzie to z cudem.

Nastroje wokół zespołu są więc bardzo złe - a pogorszyła je tylko ostatnia porażka 1-3 z Cittadellą, a więc ekipą, która również w ostatnich miesiącach przesadnie nie zachwycała. To jak się zdaje przelało czarę goryczy wśród kibiców, którzy jednak, co należy podkreślić, swoje niezadowolenie zaprezentowali w absolutnie skandaliczny sposób.

Atak na piłkarzy Benevento. Moment strachu m.in. dla Krzysztofa Kubicy

Jak informuje bowiem Sky Sports Italia, po sobotniej potyczce doszło do ataku na autokar przewożący piłkarzy Benevento - pojazd został zablokowany na autostradzie na odcinku między Bolonią i Florencją, po czym obrzucono go różnymi przedmiotami.

W efekcie wybito nawet jedną z szyb, ale - na całe szczęście - nikt z zawodników ani członków sztabu nie został ranny. Wśród powracających do domu futbolistów był m.in. Polak Krzysztof Kubica - w grupie zabrakło przy tym Kamila Glika , który nie znalazł się w składzie meczowym BC na starcie z Cittadellą.

Benevento ma do rozegrania jeszcze dwa mecze. Będzie pożegnanie z Serie B?

Wydaje się więc, że jeśli już na tym etapie kampanii 22/223 dochodzi do takich scen, to w przypadku przypieczętowania degradacji może dojść do jeszcze gorszych zdarzeń. Niewykluczone więc, że przedstawiciele klubu zdecydują się na dodatkową ochronę w najbliższym czasie.