Fabio Cannavaro wraca do włoskiej piłki. Poprowadzi dwóch Polaków

Jak podaje Gianluca Di Marzio oraz inne włoskie media, Fabio Cannavaro zostanie ogłoszony nowym trenerem Benevento. W poniedziałkowy wieczór obie strony osiągnęły porozumienie. Jeszcze we wtorek mistrz świata z 2006 roku ma złożyć podpis na kontrakcie.

Cannavaro poprowadzi dwóch Polaków

W aktualnie trzynastym zespole Serie B występują Kamil Glik i Krzysztof Kubica. Pierwszy z nich jest tam od dwóch lat, a drugi został kupiony w niedawno zamkniętym letnim okienku transferowym.

Po siedmiu meczach tego sezonu Benevento ma bilans dwóch zwycięstw, jednego remisu i czterech porażek, w tym tej w 1. rundzie Pucharu Włoch z Genoą. To wszystko spowodowało zwolnienie Fabio Caserty. Jak czytamy, mocno łączony z objęciem tej posady był Daniele De Rossi, ale ostatecznie powierzono ją Cannavaro.

Dla niego oznacza to powrót do włoskiej piłki po dwunastu latach. W 2010 roku jeszcze jako piłkarz przechodził z Juventusu do Al-Ahli. Tam zaczął później karierę trenerską jako asystent. Następnie pracował już na własny rachunek w Chinach i Arabii Saudyjskiej. We wrześniu ubiegłego roku pożegnał się z Guangzhou Evergrande. Przez ten czas był m.in. w gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Polski. Teraz wreszcie przyszedł dla niego czas na wyzwania już w Europie.

