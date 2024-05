Dziesięć goli polskiego snajpera. Teraz czas na podbój Serie A

Po trzech latach wyczekiwania AC Parma wraca do Serie A. Jeden z najlepszych włoskich zespołów lat 90. zapewnił sobie promocję do krajowej elity w środowy wieczór po wyjazdowym remisie 1-1 z AS Bari. Z awansu cieszy się Adrian Benedyczak, który w trwającej kampanii zdobył 10 ligowych bramek i w ten sposób wydatnie przyczynił się do realizacji postawionego przed sezonem celu. W nagrodę klub zamierza przedłużyć z nim kontrakt do 2027 roku.