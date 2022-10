Hellas Verona – AS Roma. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Bramki: 27. Dawidowicz (Faraoni) – 45+2. Zaniolo, 88. Volpato (Matić), 90+2. El Shaarawy (Volpato)

Kartki:

żółte: 20. Ceccherini (VRN), 71. Hongla (VRN), 81. Hien (VRN) – 23. Cristante (ASR)

czerwone: 36. Dawidowicz (VRN)



Hellas Verona FC: Montipò – Dawidowicz, Günter, Ceccherini (46. Hien) – Faraoni, Hongla (86. Sulemana), Veloso (C) (68. Magnani), Depaoli – Tameze – Kallon (46. Lasagna), Henry (78. Djurić).

Rezerwowi: M. Chiesa, A. Berardi, Perilli – Doig, Cabal, F. Terracciano, Praszelik.

Trenér: S. Bocchetti.



AS Roma: Patrício – Mancini (66. Matić), Smalling, Ibañez – Karsdorp, Cristante (46. El Shaarawy), Lo. Pellegrini (C), Camara (83. Šomurodov), Zalewski (57. Belotti) – Zaniolo (57. Volpato), Abraham.

Rezerwowi: Boer, Svilar – Viña, Çelik, Kumbulla, Tripi, Bove, Tahirovic.

Trenér: J. Mourinho.