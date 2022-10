Fagioli strzela znakomitego gola w meczu Lecce – Juventus. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Bramki: 73. Fagioli (Iling)



Składy meczu:

US Lecce: Falcone – Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Gallo – Hjulmand (C) – Strefezza, Gonzàlez, Blin (60. Askildsen), Oudin (60. Banda) – Ceesay.

Rezerwowi: Bleve – Pezzella, Di Francesco, Tuia, Listkowski, P. Rodríguez, Colombo, Çetin, Bistrović, Helgason, Umtiti, Persson, Dermaku.

Trener: Marco Baroni



Juventus FC: Szczęsny – Gatti, Danilo, Aléx Sandro – Cuadrado (C), Rabiot, McKennie (46. Fagioli), Kostić (72. Iling) – Miretti (62. Kean), Soulé – Milik.

Rezerwowi: Pinsoglio, Perin – Bonucci, Rugani, Compagnon.

Trener: Massimiliano Allegri