SSC Napoli - US Sassuolo Calcio 4-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

SSC Napoli - US Sassuolo to spotkanie 12. kolejki Serie A. Drużyna Piotra Zielińskiego bez większych problemów pokonała Sassuolo 4-0.



Bramki: 4. Osimhen (Kvaratskhelia), 20. Osimhen (Kvaratskhelia), 36. Kvaratskhelia (Rui), 77. Osimhen



Składy spotkania:

SSC Napoli: Meret – Di Lorenzo (C), Jesus, Kim Min-ča, Rui – Anguissa (56. Ndombèlé), Lobotka (79. Demme), Zieliński (56. Elmas) – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (71. Raspadori).

Rezerwowi: Idasiak, Marfella – Zerbin, Zedadka, Gaetano, Östigaard, Politano, Simeone, Oliveira, Zanoli.

Trener: L. Spalletti



US Sassuolo Calcio: Consigli (C) – Toljan, Erlić, G. Ferrari, Rogério – Frattesi (86. Harroui), López (80. Obiang), Thorstvedt (65. Henrique) – Ceïde (46. Traorè), Pinamonti (65. Álvarez), Lauriente.

Rezerwowi: Pegolo – Romagna, Kyriakopoulos, Antiste, Ayhan, Ruan, Marchizza, L. D'Andrea.

Trener: A. Dionisi