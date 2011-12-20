ACF Fiorentina - Inter Mediolan 2-4. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport)
WIDEO | 21 minut temu
Bramki: 33. Cabral (kar.), 60. Ikoné (Kouamé), 90. Jović – 2. Barella (La. Martínez), 15. La. Martínez, 73. La. Martínez (kar.), 90+5. Mchitarjan (Barella)
Składy meczu:
ACF Fiorentina: P. Terracciano – Dodô (83. Venuti), Lu. Martínez, Milenković, Biraghi (C) (83. Terzić) – González (9. Ikoné), Amrabat (83. Barák), Duncan (53. Jović), Kouamé – Bonaventura – Cabral.
Rezerwowi: Cerofolini, Gollini – Bianco, Igor, Maleh, Mandragora, Saponara, Ranieri, Żurkowski.
Trenér: Vincenzo Italiano
Inter Mediolan: Onana – Škriniar (C), de Vrij, Acerbi – Darmian (67. Dumfries), Barella, Çalhanoğlu, Mchitarjan, Dimarco (67. Gosens) – Correa (63. Džeko), La. Martínez (85. Bellanova).
Rezerwowi: Cordaz, Handanovič – A. Bastoni, Asllani, V. Carboni, D'Ambrosio, Zanotti, Stanković.
Trener: Simone Inzaghi
Składy meczu:
ACF Fiorentina: P. Terracciano – Dodô (83. Venuti), Lu. Martínez, Milenković, Biraghi (C) (83. Terzić) – González (9. Ikoné), Amrabat (83. Barák), Duncan (53. Jović), Kouamé – Bonaventura – Cabral.
Rezerwowi: Cerofolini, Gollini – Bianco, Igor, Maleh, Mandragora, Saponara, Ranieri, Żurkowski.
Trenér: Vincenzo Italiano
Inter Mediolan: Onana – Škriniar (C), de Vrij, Acerbi – Darmian (67. Dumfries), Barella, Çalhanoğlu, Mchitarjan, Dimarco (67. Gosens) – Correa (63. Džeko), La. Martínez (85. Bellanova).
Rezerwowi: Cordaz, Handanovič – A. Bastoni, Asllani, V. Carboni, D'Ambrosio, Zanotti, Stanković.
Trener: Simone Inzaghi