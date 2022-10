Arkadiusz Milik strzela gola w meczu Juventus – Bologna. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Juventus Turyn podejmuję Bolognę w 8. kolejce Serie A. W 62. minucie meczu do siatki piłkę skierował Milik, potężnym uderzeniem pod porzeczkę zaliczając czwartego gola w barwach Juventusu.



Juventus FC: Szczęsny – Danilo, Bonucci (C), Bremer, Aléx Sandro – McKennie (60.

Cuadrado), Locatelli, Rabiot, Kostić (60. Leandro Paredes) – Milik, Vlahović.



Rezerwowi: Pinsoglio, Perin – De Sciglio, Rugani, Gatti, Fagioli, Miretti, Kean, Soulé.

Trener: Allegri



Bologna FC 1909: Skorupski – De Silvestri (60. Cambiaso), Sosa, Bonifazi, Lykogiannis – Schouten, Domínguez (60. Medel) – Orsolini, Soriano (C), Sansone – Arnautović.



Rezerwowi: Bagnolini, Bardi – Soumaoro, Kasius, Posch, Lucumi, E. Vignato, N. Moro, Ferguson, Aebischer.

Trener: Motta