Cremonese – Lazio. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)

Bramki: 7. Immobile (S. Milinković-Savić), 21. Immobile (kar.), 45+2. S. Milinković-Savić, 79. Pedro (Immobile)

Kartki: 73. Vásquez (CRM) – 39. Casale (LAZ)





Posiadanie piłki: 44 % : 56 %.

Strzały na bramkę: 3:6. Strzały niecelne: 10:4. Rzuty rożne: 8:5. Spalone: 3:0. Faule: 12:9.

US Cremonese: I. Radu – Aiwu, Chiricheş (C) (28. Bianchetti), Ločošvili (46. Vásquez) – Sernicola, Escalante (46. Ascacibar), Meïté (63. Pickel), Valeri – Zanimacchia (80. Milanese), Dessers, Okereke.

Rezerwowi: Ciezkowski, Saro – Afena-Gyan, Báez, Buonaiuto, Ciofani, Ghiglione, Hendry, Quagliata, Tsadjout.

Trenér: Massimiliano Alvini

S.S. Lazio: Provedel – Hysaj, Casale (57. Romagnoli), Gabarrón (78. Gila), Marušić – Vecino (67. Alberto), Cataldi, S. Milinković-Savić (78. Bašić) – F. Anderson, Immobile (C), Zaccagni (57. Pedro).

Rezerwowi: Adamonis, Maximiano – Antônio, M. Bertini, Cancellieri, Kamenović, S. Radu, Romero.

Trenér: Maurizio Sarri

Sędziowie: Orsato – Di Vuolo, Laudato