Di Maria się zagotował i uderzył rywala. Czerwona kartka! WIDEO (Eleven Sports)

Juventus Turyn w 7. kolejce Serie A podejmie ostatnbi zespół w tabeli, Monzę. Tym razem Arkadiusz Milik nie wpisze się na listę strzelców "Starej damy", bo musi pauzować za "pewchową" karę w ostatnim spotkaniu, z Salernitaną.

Tymczasem do kuriozalnego zagrania dopuścił się kolejny gracz Starej Damy.

Czerwoną kartką sędzia ukarał Angela Di Marię! Argentyńczyk nie wytrzymał presji Armando Izzo i uderzył w splot słoneczny obrońcę Monzy. Arbiter nie miał wątpliwości i z marszu wyrzucił Argentyńczyka z boiska.



Wyjściowe składu obu ekip:



AC Monza: Di Gregorio – Marlon, Marí, Izzo – Ciurria, Rovella, Sensi, Augusto – Pessina (C), Mota, Caprari.

Rezerwowi: Cragno, Al. Sorrentino – Caldirola, Machín, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, A. Carboni, Molina.

Trener: Raffaele Palladino

Juventus FC: Perin – Danilo (C), Gatti, Bremer, De Sciglio – McKennie, Soulé, Leandro Paredes – Di Maria, Vlahović, Kostić.

Rezerwowi: Szczęsny, Pinsoglio – Kean, Bonucci, Rugani, Fagioli.

Trener: Massimiliano Allegri