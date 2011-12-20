AC Milan - Inter Mediolan 3-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport)
WIDEO | 1 godz. 29 minut temu
Bramki: 28. Leão (Tonali), 54. Giroud (Leão), 60. Leão (Giroud) – 21. Brozović (Correa), 67. Džeko (Darmian)
AC Milan: Maignan – Calabria (C) (84. Kjaer), Kalulu, Tomori, Hernández – Tonali (84. Pobega), Binnásir – Messias (72. Saelemaekers), De Ketelaere (63. Díaz), Leão – Giroud (73. Origi).
Rezerwowi: Tătăruşanu, Mirante – Adli, Bakayoko, Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Vranckx, Thiaw.
Trener: Stefano Pioli
Inter Mediolan: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij (84. D'Ambrosio), A. Bastoni (63. Dimarco) – Dumfries, Barella (63. Mchitarjan), Brozović, Çalhanoğlu, Darmian – Correa (64. Džeko), La. Martínez.
Rezerwowi: Onana, Cordaz – Acerbi, Asllani, Bellanova, Gagliardini, Gosens.
Trener: Simone Inzaghi
AC Milan: Maignan – Calabria (C) (84. Kjaer), Kalulu, Tomori, Hernández – Tonali (84. Pobega), Binnásir – Messias (72. Saelemaekers), De Ketelaere (63. Díaz), Leão – Giroud (73. Origi).
Rezerwowi: Tătăruşanu, Mirante – Adli, Bakayoko, Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Vranckx, Thiaw.
Trener: Stefano Pioli
Inter Mediolan: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij (84. D'Ambrosio), A. Bastoni (63. Dimarco) – Dumfries, Barella (63. Mchitarjan), Brozović, Çalhanoğlu, Darmian – Correa (64. Džeko), La. Martínez.
Rezerwowi: Onana, Cordaz – Acerbi, Asllani, Bellanova, Gagliardini, Gosens.
Trener: Simone Inzaghi