US Sassuolo Calcio – AC Milan 0-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

Skrót meczu US Sassuolo Calcio – AC Milan 0-0



US Sassuolo Calcio: Consigli – Toljan, Erlić, G. Ferrari (C), Rogério – Frattesi (69. Harroui), López, Thorstvedt (69. Henrique) – D. Berardi (52. Defrel), Pinamonti (84. Álvarez), Kyriakopoulos (84. Marchizza).



Rezerwowi: Pegolo, Russo – Ayhan, Ruan, Obiang, L. D'Andrea.

Trener: A. Dionisi.



AC Milan: Maignan – Florenzi, Kjaer (80. Kalulu), Tomori, Hernández (C) – Pobega (57. Tonali), Binnásir – Saelemaekers (57. Messias), Díaz (57. De Ketelaere), Leão – Giroud (73. Adli).



Rezerwowi: Tătăruşanu, Mirante – Calabria, Ballo-Touré, Gabbia, Bakayoko.

Trener: S. Pioli.