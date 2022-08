Dwie asysty Zielińskiego w meczu SSC Napoli - AC Monza 4-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W drugiej kolejce Serie A SSC Napoli zmierzyło się AC Monza. Jako pierwszy do bramki trafił Khvicha Kvaratskhelia. Piotr Zieliński na swoim koncie zanotował dwie asysty. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Napoli 4-0.



Bramki: 35. Kvaratselija (Zieliński), 45+2. Osimhen (Anguissa), 62. Kvaratselija (Lobotka), 90+3. Kim Min-jae



Składy spotkania:

SSC Napoli: Meret – Di Lorenzo (C), Rrahmani, Kim Min-jae, Rui (70. Oliveira) – Anguissa, Lobotka (78. Politano), Zieliński – Lozano (78. Zerbin), Osimhen (84. Ounas), Kvaratšelija (70. Elmas).



AC Monza: Di Gregorio – Marlon, A. Ranocchia (48. Antov), Carboni – Birindelli (83. Colpani), F. Ranocchia (58. Valoti), Barberis (C), Sensi, D'Alessandro (46. Molina) – Caprari, Petagna (83. Gytkjaer).