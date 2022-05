US Sassuolo Calcio - AC Milan 0-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramki: 17. Giroud (Leão), 32. Giroud (Leão), 36. Kessié (Leão)



US Sassuolo Calcio: Consigli (82. Satalino) – Müldür, Ayhan, G. Ferrari (C) (82. Peluso), Kyriakopoulos – Frattesi (58. Traorè), López (46. Magnanelli), Henrique – D. Berardi (68. Defrel), Scamacca, Raspadori.



Rezerwowi: Pegolo – Konradsen Ceïde, Ciervo, Djuričić, Chiricheş, Rogério, Ruan.

Trener: Alessio Dionisi



AC Milan: Maignan – Calabria (C), Kalulu, Tomori (81. A. Romagnoli), Hernández – Tonali (46. Binnásir), Kessié – Saelemaekers (81. Florenzi), Krunić (72. Díaz), Leão – Giroud (72. Ibrahimović).



Rezerwowi: Mirante, Tătăruşanu – Bakayoko, Ballo-Touré, Gabbia, Messias, Rebić.

Trener: Stefano Pioli