AS Roma - Bologna FC 0-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)

AS Roma: Patrício – Mancini (C), Kumbulla, Ibañez – Maitland-Niles (58. Karsdorp), Cristante, Veretout (77. Šomurodov), El Shaarawy (58. Zalewski) – C. Pérez (58. Lo. Pellegrini), Afena-Gyan (59. Abraham) – Zaniolo.



Rezerwowi: Fuzato – Bove, Darboe, Smalling, Spinazzola, Viña, Volpato.

Trener: José Mourinho



Bologna FC 1909: Skorupski – Soumaoro, Medel, Bonifazi (82. Theate) – Kasius (62. De Silvestri), Soriano (C) (82. Aebischer), Schouten, Domínguez (69. Svanberg), Hickey – Arnautović, Orsolini (62. Barrow).



Rezerwowi: Bardi – Binks, Mbaye, Sansone, Santander, Vignato, Viola.

Trener: Siniša Mihajlović