Cagliari Calcio - Juventus Turyn. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)

Cagliari Calcio - Juventus Turyn to mecz 32. kolejki Serie A w którym grający na wyjeździe Juventus wywozi z Sardegna Arena cenne 3 punkty.



Wynik: Cagliari – Juventus 1:2



Bramki: 10. João Pedro (Marin) – 45+1. de Ligt (Cuadrado), 75. Vlahović (Dybala)

Kartki: 53. Lykogiannis (CAG)





Posiadanie piłki: 40 % : 60 %.

Strzały na bramkę: 1:6. Strzały niecelne: 2:9. Rzuty rożne: 1:4. Spalone: 0:3. Faule: 19:10.



Cagliari Calcio: Cragno – Carboni, Lovato, Altare – Bellanova, Deiola (79. Obert), Marin, Lykogiannis (79. K. Baldé), Dalbert (58. Rog) – Pavoletti (67. Pereiro), João Pedro (C).

Rezerwowi: S. Aresti, B. Radunović – Walukiewicz, Obert, Zappa, Baselli, Rog, Pereiro, K. Baldé, Ceter.



Trener: Walter Mazzarri



Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Chiellini (C), Pellegrini – Cuadrado (86. Bonucci), Zakaria, Arthur, Rabiot (69. Bernardeschi) – Dybala (81. Kean), Vlahović.

Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Rugani, Aléx Sandro, Bonucci, Miretti, Kean, Bernardeschi.



Trener: Massimiliano Allegri



Sędziowie: Daniele Chiffi