Nietypowa sytuacja podczas meczu. Mourinho, wstając z ławki uderzył się w głowę. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Do nietypowej sytuacji doszło podczas meczu UC Sampdoria - AS Roma.



UC Sampdoria: Audero – Bereszyński, A. Ferrari, O. Colley, Murru – Candreva, Rincón, Thorsby (74. Trimboli) – Sensi (46. Quagliarella) – Sabiri, Caputo.



Rezerwowi: Falcone, N. Ravaglia – Askildsen, Augello, Quagliarella, Magnani, Suprjaha, Vieira, Trimboli, Yoshida.



AS Roma: Patrício – Mancini, Smalling, Ibañez – Karsdorp, Cristante, S. Oliveira (90+3. Kumbulla), Zalewski (83. Viña) – Lorenzo Pellegrini (90+3. Bove), Mchitarjan – T. Abraham (83. Šomurodov).



Rezerwowi: Boer, Fuzato – Afena-Gyan, Bove, Diawara, El Shaarawy, Kumbulla, Maitland-Niles, Šomurodov, C. Pérez, Viña, Volpato.