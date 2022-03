AS Roma – Lazio. SKRÓT MECZU. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

20 marca na Stadio Olimpico w Rzymie odbyło się spotkanie 30. kolejki Serie A pomiędzy drużynami AS Roma i SS Lazio. Pojedynek zakończył się zwycięstwem AS Roma 3-0. Na boisku mogliśmy zobaczyć Nicolę Zalewskiego występującego w AS Roma.



Bramki: 1. T. Abraham (Lorenzo Pellegrini), 22. T. Abraham (Karsdorp), 40. Lorenzo Pellegrini

Kartki: 47. Karsdorp (ASR), 53. Mancini (ASR), 73. Zalewski (ASR), 78. S. Oliveira (ASR) – 44. Pedro (LAZ), 61. Leiva (LAZ)





Posiadanie piłki: 34 % : 66 %.

Strzały na bramkę: 5:3. Strzały niecelne: 5:4. Rzuty rożne: 6:3. Spalone: 1:1. Faule: 16:12.