Sassuolo Calcio - Spezia Calcio 4-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Bramki: 17. D. Berardi (kar.), 48. D. Berardi (Defrel), 78. K. Ayhan (Traorè), 81. Scamacca – 36. D. Verde (Bastoni)



US Sassuolo Calcio: Consigli – Müldür, K. Ayhan, G. M. Ferrari (C), Kyriakopoulos – Frattesi (85. Magnanelli), Maxime López, Henrique (84. Harroui) – D. Berardi, Defrel (68. Scamacca), Traorè.



Rezerwowi: Pegolo, Vitale – Magnanelli, Konradsen Ceïde, Scamacca, Ciervo, Ruan, Peluso, Chiricheş, Harroui, Oddei, Rogério.

Trenér: Alessio Dionisi



Spezia Calcio: Provedel – Amian, Erlić, Nikolaou, Reca – Maggiore (C), Kiwior, Bastoni – D. Verde (74. K. Agudelo), Kowałenko – E. Gyasi (74. Manaj).



Rezerwowi: Zovko, Zoet – K. Agudelo, Sher, Nguiamba, P. Hristov, Bertola, Ferrer, Podgoreanu, Antiste, Manaj.

Trenér: Thiago Motta