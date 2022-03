Venezia FC - US Sassuolo Calcio. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Venezia FC: Romero – Matějů, Svoboda, Ceccaroni (C), Haps – Kiyine (64. Ampadu), Vacca (75. Tessmann), Fiordilino – Okereke (86. Nani), Henry (75. Nsamé), Aramu (86. Sigurdsson).



Rezerwowi: Mäenpää – Ampadu, Caldara, Črnigoj, Modolo, Nani, Nsamé, Sigurdsson, Tessmann, Ullmann.

Trenér: Paolo Zanetti



US Sassuolo Calcio: Consigli – Müldür (82. Ruan), K. Ayhan, G. M. Ferrari (C), Kyriakopoulos – Frattesi (82. Harroui), Henrique – D. Berardi (90. Magnanelli), Raspadori, Traorè (90. Konradsen Ceïde) – Scamacca (72. Defrel).



Rezerwowi: Pegolo, Satalino – Ciervo, Konradsen Ceïde, Defrel, Harroui, Magnanelli, Oddei, Paz, Peluso, Ruan.

Trenér: Alessio Dionisi