Inter Mediolan - US Salernitana. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)

Inter Mediolan - US Salernitana. Skrót meczu.

Bramki: 23. Lautaro Martínez (Barella), 40. Lautaro Martínez (Barella), 56. Lautaro Martínez (Džeko), 64. Džeko (Gosens), 69. Džeko (Dumfries)



Inter Mediolan: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij (62. Ranocchia), Bastoni – Dumfries, Barella, Brozović (71. Gagliardini), Çalhanoğlu (62. Arturo Vidal), Darmian (62. Gosens) – Džeko (74. Correa), Lautaro Martínez.

Rezerwowi: Cordaz, I. Radu – F. Caicedo, Correa, Dimarco, D'Ambrosio, Gagliardini, Gosens, Ranocchia, Alexis Sanchez, Vecino, Arturo Vidal.

Trenér: Simone Inzaghi



US Salernitana 1919: Sepe – Mazzocchi (71. Obi), Dragusin, Fazio, Ranieri – M. Coulibaly, Éderson (71. Radovanović) – Mousset (60. Perotti), Kastanos (83. Ruggeri), Verdi (60. Zortea) – Djurić (C).

Rezerwowi: Belec – Bohinen, Bonazzoli, Gagliolo, Gyömbér, Mikael, Obi, Perotti, Radovanović, Ruggeri, Veseli, Zortea.

Trenér: Davide Nicola