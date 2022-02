Inter Mediolan - US Sassuolo Calcio. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Inter Mediolan: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij, Dimarco – Darmian (46. Dumfries), Gagliardini (46. Džeko), Barella, Çalhanoğlu (78. Arturo Vidal), Perišić (78. D'Ambrosio) – Alexis Sanchez, Lautaro Martínez.



Rezerwowi: Cordaz, I. Radu – F. Caicedo, Carboni, D'Ambrosio, Dumfries, Džeko, Kolarov, Ranocchia, Sangalli, Arturo Vidal, Casadei.

Trenér: Simone Inzaghi



US Sassuolo Calcio: Consigli (C) – Müldür, Chiricheş, K. Ayhan, Kyriakopoulos – Frattesi (71. Henrique), Maxime López – D. Berardi (89. Peluso), Raspadori, Traorè (78. Harroui) – Scamacca (70. Defrel).



Rezerwowi: Satalino, Pegolo – Konradsen Ceïde, Ciervo, Defrel, Harroui, Magnanelli, Henrique, Oddei, Peluso, Rogério, Ruan.

Trenér: Alessio Dionisi