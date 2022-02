US Salernitana - AC Milan. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramki: 29. Bonazzoli (Djurić), 72. Djurić (Mazzocchi) – 5. Messias (Hernández), 77. Rebić (Giroud)



US Salernitana 1919: Sepe – Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri – L. Coulibaly, Radovanović (15. Éderson) – Kastanos (69. Obi), Ribéry (C) (69. Perotti), Bonazzoli (82. Mousset) – Djurić (82. Mikael).



Rezerwowi: Belec – Bohinen, Gagliolo, Mousset, Zortea, Veseli, Éderson, Mikael, Perotti, Jaroszyński, Kišrída, Obi.

Trenér: Davide Nicola



AC Milan: Maignan – Calabria (73. Florenzi), Tomori, A. Romagnoli (C), Hernández – Binnásir, Tonali – Messias (73. Saelemaekers), B. Díaz (61. Rebić), Leão – Giroud.



Rezerwowi: Tătăruşanu – Krunić, Gabbia, Castillejo, Maldini, Rebić, Bakayoko, Kessié, Ballo-Touré, Saelemaekers, Kalulu, Florenzi.

Trenér: Stefano Pioli