Nietypowa interwencja Szczęsnego w meczu Atalanta – Juventus. WIDEO (Eleven Sports)
WIDEO | 1 godz. 14 minut temu
Atalanta BC - Juventus FC
Atalanta BC: Sportiello – Tolói (C), Demiral, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta – Koopmeiners – Boga, Muriel.
Rezerwowi: F. Rossi, Dajčar – Malinovskyj, Scalvini, Pessina, Maehle, Gi. Pezzella, Mihăilă, Pasalić.
Trenér: Gian Piero Gasperini
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio – McKennie, Locatelli, Rabiot – Dybala (C), Vlahović, Morata.
Rezerwowi: Pinsoglio, Perin – M. Aké, Arthur, Kean, Zakaria, Rugani, Aléx Sandro, Pellegrini, Cuadrado, Kaio Jorge.
Trenér: Massimiliano Allegri
Atalanta BC: Sportiello – Tolói (C), Demiral, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta – Koopmeiners – Boga, Muriel.
Rezerwowi: F. Rossi, Dajčar – Malinovskyj, Scalvini, Pessina, Maehle, Gi. Pezzella, Mihăilă, Pasalić.
Trenér: Gian Piero Gasperini
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio – McKennie, Locatelli, Rabiot – Dybala (C), Vlahović, Morata.
Rezerwowi: Pinsoglio, Perin – M. Aké, Arthur, Kean, Zakaria, Rugani, Aléx Sandro, Pellegrini, Cuadrado, Kaio Jorge.
Trenér: Massimiliano Allegri