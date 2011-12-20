Nietypowa interwencja Szczęsnego w meczu Atalanta – Juventus. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

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Atalanta BC - Juventus FC



Atalanta BC: Sportiello – Tolói (C), Demiral, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta – Koopmeiners – Boga, Muriel.



Rezerwowi: F. Rossi, Dajčar – Malinovskyj, Scalvini, Pessina, Maehle, Gi. Pezzella, Mihăilă, Pasalić.



Trenér: Gian Piero Gasperini



Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio – McKennie, Locatelli, Rabiot – Dybala (C), Vlahović, Morata.



Rezerwowi: Pinsoglio, Perin – M. Aké, Arthur, Kean, Zakaria, Rugani, Aléx Sandro, Pellegrini, Cuadrado, Kaio Jorge.



Trenér: Massimiliano Allegri

