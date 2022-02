US Sassuolo Calcio - AS Roma. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

US Sassuolo Calcio: Consigli – Müldür, G. M. Ferrari (C), Chiricheş, Kyriakopoulos – Maxime López, Frattesi (80. K. Ayhan) – Henrique (67. Harroui), D. Berardi (84. Konradsen Ceïde), Traorè – Defrel (80. Ruan).



Rezerwowi: Satalino, Pegolo – Magnanelli, K. Ayhan, Rogério, Oddei, Ciervo, Peluso, Konradsen Ceïde, Harroui, Samele, Ruan.

Trenér: Alessio Dionisi



AS Roma: Patrício – Mancini (76. Veretout), Smalling, Kumbulla – Karsdorp (83. C. Pérez), Lorenzo Pellegrini (C), S. Oliveira (69. Cristante), Viña (76. Maitland-Niles) – Mchitarjan – Afena-Gyan (69. Šomurodov), T. Abraham.



Rezerwowi: Boer, Fuzato – Šomurodov, Zalewski, Diawara, Keramitsis, C. Pérez, Maitland-Niles, Cristante, Veretout, E. Darboe.

Trenér: José Mourinho