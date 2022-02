SSC Napoli – Inter Mediolan. ZOBACZ SKRÓT MECZU. WIDEO WIDEO |

Mecz rozczarował, choć zaczął się od "trzęsienia ziemi". Już w 4. minucie sędzia skorzystał z VAR, by sprawdzić, czy w polu karnym Interu był faulowany Osimhen. I podyktował "jedenastkę", którą na gola zamienił Insigne! W 7. minucie było 1-0 dla gospodarzy i w tym momencie to oni byli "wirtualnym" liderem Serie A.



Zespół ze stadionu Diego Maradony poszedł za ciosem - Piotr Zieliński przymierzył zza pola karnego, ale trafił w słupek!



Inter - zawieszony po derbach Mediolanu trener Simone Inzaghi musiał oglądać mecz z trybun - był w pierwszej połowie przytłoczony. W 30. minucie ładną akcję Napoli zwieńczył mocny strzał Osimhena - nieznacznie niecelny.



W końcu Nerazzurri odpowiedzieli celną główką Dżeko, ale wprost w ręce Ospiny, a w 41. minucie w dogodnej sytuacji znalazł się Dumfries, ale piłka po jego strzale znacznie minęła bramkę. I na przerwę Napoli schodziło z 1-bramkową zaliczką.



Napoli - Inter Mediolan. Edin Dżeko wyrównuje na raty

Ale szybko ją straciło. 90 sekund po wznowieniu gry Dżeko na raty trafił do siatki - najpierw nietrafił czysto głową, ale po błędzie Di Lorenzo dostał drugą szansę i z ostrego kąta już nogą jej nie zmarnował. Było 1-1 i znów na czoło tabeli wrócił Inter.



W 55. minucie błąd przy wyprowadzaniu piłki z połowy Interu popełnił Brozović i przed szansą stanął Osimhen - uderzenie Nigeryjczyka wybił jednak Handanović.



W 69. minucie jedenastka gospodarzy miała znakomitą okazję na drugiego gola, ale Osimhen minął się z piłką, a strzał Elmasa zablokował interweniujący bramkarz Interu.



Napoli - Inter Mediolan. Piotr Zieliński nie dotrwał

Ale obraz gry zmienił się w drugiej połowie - warunki dyktowali mediolańczycy, Napoli nastawiło się na kontry. Szarpnął m.in. Insigne, ale bez efektu.



W 85. minucie boisko opuścił Piotr Zieliński. Polak się nabiegał, ale poza strzałem w słupek, nie był widoczny, a partnerzy jakby go nie dostrzegali. I choć sędzia przedłużył spotkanie o 5 minut, na boisku nic już się nie wydarzyło. Inter pozostał liderem z