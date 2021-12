AS Roma - Spezia 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |





BRAMKI: 6. Smalling (T. Abraham), 56. Ibañez (Veretout).



SKŁADY:

AS Roma: Patrício – Ibañez, Smalling (64. Diawara), Kumbulla – Karsdorp, Veretout (90+2. Bove), Cristante (C), Mchitarjan, Viña – B. Mayoral (64. Afena-Gyan), T. Abraham.

Rezerwowi: Boer, Fuzato – Ndiaye, Villar, Šomurodov, Diawara, Darboe, Bove, Calafiori, Afena-Gyan, Zalewski.



Spezia Calcio: Provedel – Amian, Erlić, Nikolaou – E. Gyasi (C), Kowałenko (53. K. Agudelo), Sala (17. Kiwior), Maggiore (53. Bastoni), Reca – Strelec (53. D. Verde), Manaj.

Rezerwowi: Zovko, Zoet – K. Agudelo, Bertola, Sher, Nguiamba, Bastoni, Kiwior, P. Hristov, D. Verde, Ferrer, Colley.