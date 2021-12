Sassuolo - Lazio 2-1 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Skrót meczu Sassuolo - Lazio (2-1)



BRAMKI: 63. D. Berardi (Raspadori), 69. Raspadori (D. Berardi) – 7. Zaccagni (Pedro).



SKŁADY:

US Sassuolo Calcio: Consigli – Toljan, Chiricheş, G. M. Ferrari (C) (74. K. Ayhan), Rogério – Frattesi, Maxime López – D. Berardi (81. Defrel), Raspadori (89. Müldür), Traorè (74. Henrique) – Scamacca (80. Boga).

Rezerwowi: Satalino, Pegolo – Kyriakopoulos, Defrel, Peluso, Boga, Harroui, Müldür, Magnanelli, K. Ayhan, Goldaniga, Henrique.



S.S. Lazio: Strakoša – Hysaj (78. Muriqi), Luiz Felipe, Acerbi, Marušić – Akpa Akpro (71. A. Anderson), Cataldi (78. Leiva), Bašić – Pedro (46. Felipe Anderson), Immobile (C), Zaccagni (65. Lazzari).

Rezerwowi: Reina, Adamonis – Moro, Muriqi, Leiva, Gabarrón, A. Anderson, S. Radu, Lazzari, Escalante, Vavro, Felipe Anderson.