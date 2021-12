ASD Spezia - US Sassuolo 2-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W pojedynku 16. kolejki włoskiej Serie A, który rozegrany został 5 grudnia, jedenastka ASD Spezia zremisowała z US Sassuolo 2-2 (1-0). Starcie odbyło się na Stadio Alberto Picco w La Spezi.



Od początku spotkania niewiele się działo na boisku. Można powiedzieć, że jednym z ważniejszych wydarzeń w pierwszych minutach meczu było ukaranie zawodnika kartką. Między pierwszą a 26. minutą, sędzia starał się uspokoić grę pokazując trzy żółte kartki piłkarzom ASD Spezia.



Trzeba było trochę poczekać, aby Rey Manaj wywołał eksplozję radości wśród kibiców ASD Spezia, zdobywając bramkę w 35. minucie meczu. Sytuację bramkową stworzył Arkadiusz Reca.



Drugą połowę zespół US Sassuolo rozpoczął w zmienionym składzie, za Matheusa Henriquego, Merta Müldüra weszli Giacomo Raspadori, Jeremy Toljan.



Fani jeszcze dobrze nie rozsiedli się na trybunach po przerwie, a już padł kolejny gol w tym spotkaniu. W 47. minucie na listę strzelców wpisał się Emanuel Gyasi. Przy zdobyciu bramki asystował M'Bala Nzola.



Bramkarz ASD Spezia wielokrotnie wychodził z opresji obronną ręką. Skutecznie interweniował w spotkaniu sześć razy, ale nie zachował czystego konta. Bramkę na 2-1 na 24 minuty przed zakończeniem drugiej połowy zdobył Giacomo Raspadori. To pierwszy gol tego piłkarza w bieżącym sezonie, dla napastnika, to nie jest dobry rezultat.



W 67. minucie Jacopo Sala został zastąpiony przez Mehdiego Bourabię. Kibice ASD Spezia nie mogli już doczekać się wprowadzenia Daniele Verdego. W bieżącym sezonie ten napastnik wchodził już jako rezerwowy sześć razy i ma na koncie trzy zdobyte bramki. Murawę musiał opuścić Wiktor Kowalenko. W 69. minucie Gregoire Defrel został zmieniony przez Jeremiego Bogę, co miało wzmocnić jedenastkę US Sassuolo. W niedługim czasie trener drużyny przeciwnej także postanowił odświeżyć skład, zmieniając Emanuela Gyasiego na Petka Hristova.



W 75. minucie sędzia pokazał kartkę Giorgosowi Kiriakopoulos, zawodnikowi gości.

Dalsze wysiłki podejmowane przez drużynę US Sassuolo prz