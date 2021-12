Inter Mediolan - ASD Spezia 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W meczu 15. kolejki włoskiej Serie A, który rozegrany został 1 grudnia, drużyna Interu Mediolan zwyciężyła z ASD Spezia 2-0 (1-0). Spotkanie odbyło się na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Na boisku mogliśmy zobaczyć Jakuba Kiwiora występującego w ASD Spezia.

Występujące tu drużyny w historii bezpośrednich pojedynków spotkały się ze sobą dwa razy. Zespół Interu Mediolan (”Nerazzurri”) wygrał jeden raz, zremisował raz, nie przegrywając żadnego spotkania.



Taktyka trenera jedenastki ASD Spezia już od samego początku meczu była przejrzysta. Nie trzeba było być ekspertem, żeby zobaczyć, że skupiła się ona głównie na zamurowaniu dostępu do swojej bramki. Przeciwnicy długo nie mieli pomysłu na to, jak oszukać obrońców jedenastki ASD Spezia. Po pół godzinie gry arbiter pokazał kartkę Reyowi Manajowi z drużyny gości.

Szczęście uśmiechnęło się do zawodników Interu Mediolan w 36. minucie spotkania, gdy Roberto Gagliardini strzelił pierwszego gola. Przy strzeleniu gola pomagał Lautaro Martínez.

W 44. minucie kartkę dostał Lautaro Martínez, piłkarz gospodarzy. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem zespołu ”Nerazzurri”.



Na drugą połowę drużyna ASD Spezia wyszła w zmienionym składzie, za Kelvina Amiana, Arkadiusza Recę weszli Salvador Ferrer, Simone Bastoni. Jedyną kartkę w drugiej połowie arbiter przyznał Jakubowi Kiwiorowi z ASD Spezia. Była to 56. minuta pojedynku.



Szczęście uśmiechnęło się do zawodników Interu Mediolan w 58. minucie spotkania, gdy Lautaro Martínez zdobył z rzutu karnego drugą bramkę. Piłkarz ten strzela jak na zawołanie. To już jego ósme trafienie w sezonie.



W 64. minucie Jacopo Sala został zastąpiony przez Mehdiego Bourabię. W tej samej minucie Wiktor Kowalenko został zmieniony przez Giulia Maggiorego, co miało wzmocnić zespół ASD Spezia. Niewiele później trener drużyny przeciwnej także postanowił odświeżyć skład, zmieniając Hakana Calhanoglu na Stefana Sensiego. Chwilę później trener ASD Spezia postanowił skorzystać ze swojego jokera. W