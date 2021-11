Genoa CFC - AS Roma. Bramki. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

21 listopada na Stadio Comunale Luigi Ferraris w Genui odbyło się spotkanie 13. kolejki włoskiej Serie A pomiędzy drużynami Genoa CFC i AS Roma. Mecz zakończył się zwycięstwem AS Roma 2-0. Na boisku mogliśmy zobaczyć Nicolę Zalewskiego występującego w AS Roma (”Wilki”).