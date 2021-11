Lazio – Juventus. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) WIDEO |

W meczu 13. kolejki włoskiej Serie A, który rozegrany został 20 listopada, drużyna Lazio Rzym przegrała z Juventusem Turyn 0-2 (0-1). Spotkanie odbyło się na Stadio Olimpico w Rzymie.

Dotychczasowa historia spotkań między drużynami jest bardzo bogata. Na 54 starcia zespół Juventusu Turyn (”Stara Dama”) wygrał 31 razy i zanotował 11 porażek oraz 12 remisów.



Już w początkowych minutach meczu dokonano zmiany. W 15. minucie Danilo został zastąpiony przez Dejana Kulusevskiego.



Szczęście uśmiechnęło się do zawodników ”Starej Damy” w 23. minucie spotkania, gdy Leonardo Bonucci zdobył z rzutu karnego pierwszą bramkę. W 28. minucie arbiter ukarał żółtą kartką Juana Cuadradę z Juventusu Turyn, a w 43. minucie Elseida Hysaja z drużyny przeciwnej.



Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem drużyny ”Starej Damy”.



Trener Lazio Rzym postanowił zagrać agresywniej. W 65. minucie zmienił pomocnika Mattię Zaccagniego i na pole gry wprowadził napastnika Vedata Muriqiego. Jak widać, trener sądził, że jego zespół szybko odrobi straty. Jednak pomylił się - pomimo zmiany taktyki jego jedenastka wciąż miała problemy ze skutecznością. W 74. minucie Morata został zmieniony przez Moise'a Keana, co miało wzmocnić zespół Juventusu Turyn. Niewiele później trener drużyny przeciwnej także postanowił odświeżyć skład, zmieniając Felipe Andersona na Raula Mora.



Sędzia pokazał żółte kartki zawodnikom Orły: Pepe Reinie w 81. i Luisowi Albertowi w 82. minucie.



W 83. minucie swojego drugiego gola w tym meczu strzelił Leonardo Bonucci z Juventusu Turyn. W 84. minucie Danilo Cataldi został zmieniony przez Tomę Bašicia, co miało wzmocnić jedenastkę Lazio Rzym. W niedługim czasie trener drużyny przeciwnej także postanowił odświeżyć skład, zmieniając Manuela Locatellego na Rodriga Bentancura.



Do końca starcia wynik nie uległ zmianie. Pojedynek zakończył się rezultatem 0-2.