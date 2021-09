Serie A: AS Roma - Sassuolo. 2-1, skrót meczu (ELEVEN SPORTS) Wideo WIDEO |

Ostatni mecz trzeciej kolejki Serie A mógł się podobać. Zespół z Rzymu wygrywa u siebie 2-1. Strzela bramkę w doliczonym czasie gry. Był to 1000 mecz na ławce trenerskiej Jose Mourinho. ,,The Special One" wraz z drużyną eksplodował z radości.