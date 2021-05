Serie A. US Sassuolo Calcio - Juventus Turyn 1-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo WIDEO |

Juventus wciąż liczy się w walce o awans do Ligi Mistrzów! W meczu 36. kolejki Serie A "Stara Dama" pokonała 3-1 Sassuolo i zbliżyła się na punkt do czwartej lokaty zajmowanej przez SSC Napoli, premiowanej grą w Champions League. Porażka utrudniła natomiast sytuację gospodarzy, którzy wciąż liczą się w wyścigu o miejsce dające prawo występu w europejskich pucharach. Wojciech Szczęsny obejrzał mecz z ławki rezerwowych. Dostępu do bramki "Juve" strzegł Gianluigi Buffon, który pobił ligowy rekord.