Serie A. Zapowiedz hitu Napoli – Inter. Czy Piotr Zieliński jest już gotowy na mecz? Wideo WIDEO |

We włoskich mediach ostatnio dużo mówiono o Piotrze Zieliński. Polski napastnik zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi. Klub zapewnił, że zrobi wszystko by Polak był gotowy przed hitem z Interem. Jak donoszą najnowsze informacje, Piotr Zieliński jest już zdrowy i wystąpi w meczu od pierwszej minuty.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45.



Napoli obecnie zajmuje 5. miejscu w tabeli.

Miejsce to daje im na razie jedynie możliwości rozgrywek w Lidze Europy.