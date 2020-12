Atalanta BC - AS Roma 4-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Atalanta BC - AS Roma w 13. kolejce Serie A. Miłe złego początki - AS Roma zdobyła jako pierwsza gola, jednak to zespół z Bergamo podwyższył wynik spotkania na 4:1.