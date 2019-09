Serie A. Juventus Turyn - SSC Napoli 4-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trwa dopiero druga kolejka Serie A, a my już poznaliśmy mecz sezonu. Juventus prowadził już 3-0, ale w drugiej połowie Napoli doprowadziło do wyrównania. To jednak Juventus wyszedł zwycięsko z tego starcia po samobójczym trafieniu Koulibaly'ego w doliczonym czasie gry. Piotr Zieliński i Wojciech Szczęsny rozegrali pełne 90 minut w swoich zespołach. Pierwszy zaliczył jedną asystę, a drugi popisał się rewelacyjną interwencją jeszcze przy stanie 0-0.